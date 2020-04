¡De locos! El Polaco mostró la lujosa casa que comparte con Barby Silenzi

View this post on Instagram

Se acerca la llegada de mi tercer princesa #abril u2764ufe0fud83dudc51.. y mi corazu00f3n explota de alegria ... gracias seu00f1or por todo ,por darme a mi compau00f1era , mi amor , mi amiga ...soy muy feliz u2665ufe0fu2764ufe0f te amo @barby_silenzi