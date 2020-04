Esta es la lujosa casa donde Maru Botana pasa la cuarentena con sus siete hijos

View this post on Instagram

Felices Pascuas a todos!!!! Hoy Domingo de Pascuas en cuarentena!! Tan distinto, tan inimaginable, pero no su00e9, con una uniu00f3n que tambiu00e9n me hace bien. Casi siempre pensamos en la pascua como una semana de turisimo, pero hoy nos agarru00f3 a todos en casau2764ufe0f No su00e9, quizu00e1s estoy muy atenta a las seu00f1ales pero esta cuarentena me hace pensar un montu00f3n. Disfruto ver los chicos tan juntos en todo, desde que se levantan, estudian, me ayudan, hacen sus clases de gym e inventan cosas para divertirse. Siento que estamos unidos en las ganas de que se termine y de que podamos abrazarnos, de estar con nuestros afectos, y de darnos cuenta las cosas que logramos juntosu2764ufe0fUn domingo diferente pero de Pascua al fin que nos hizo pensar y reflexionar. Yo desde mi lugar feliz de cocinar y de enseu00f1arles a traves de las redes, todos mis secretos. Gracia a ustedes por estar y por todo el cariu00f1o q me dan!!! Ya la vamos a pasar ud83dude0dud83dude18ud83dude18 y vamos a volver a vernos unidos y felices.!!Hoy nos estamos cuidando entre todos y eso es muy lindo ud83eudd70