Magui Bravi levanta la temperatura del viernes de cuarentena con un baile sensual

Les contu00e9 alguna vez q mi favorita es @jlo ? la amo mal !! Les gustaba esta coreo ? Me pidieron el challenge de la coreo retro y el del super bowl . El 2 do no lo hice au00fan, pero es de JLo tambiu00e9n, hice mi video clip favorito de cuando era chica ! Lo recuerdan ? Love donu2019t cost a thing. Ah re q nada q ver con mi estilo. Pero real q justo por eso era mi fav .