¡Hoy estaría de cumple! El triste testimonio de la mamá de Selena Quintanilla

View this post on Instagram

Selena was Marcellas baby girl and she was taken away from her so soon ud83eudd40 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ #Selena #SelenaQuintanilla #90s #SelenaQuintanillaPerez #SelenaQ #ComoLaFlor #BidiBidiBomBom #DreamingOfYou #AmorProhibido #SiempreSelena #QueenOfLatinMusic #QueenOfTejano #LatinIcon #LatinCulture #Legend #Icon #LatinLegend #Tejano @selenaqofficial