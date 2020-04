Tremendo: Yanina Latorre desplomada y ensangrentada en plena calle

Con su humor siempre en alto, pero esta vez con un dejo de preocupación, Yanina Latorre contó los detalles de un accidente que atravesó en plena calle al salir de la casa de su madre.

"Estaba volviendo de lo de mi mamá hecha una furia con las bolsas, las cajas, la ropa, porque además recibo canjes solo de mama, es como mercado. Había un escalón, no lo vi, yo le hablaba a mamá, tenía el barbijo puesto todo... Yo solo protegí los canjes y fue ahí que me caí de rodillas", detalló Latorre.

Y agregó: " Vinieron dos señores a ayudarme con barbijo. Y yo les decía estoy bien, no quería que me toquen", advirtiendo que ante todo quería preservar el distanciamiento social obligatorio en estos tiempos de pandemia de coronavirus.

"No me podía parar , fue dramático. Yo lloraba y me bajo la presión porque me suele bajar del dolor. No lo puedo soportar"

Además, por temor a ir a un hospital en el marco de los tratamientos de casos por COVID-19, Latorre aclaró: "Lo arreglé por foto y teléfono con el doctor Capulla, porque con todo lo que estaba pasando me daba cosa ir a una guardia con todo lo que está pasando. Creo que si le pasa alguien como a mí, la re pensás. Manejé sangrando y me costó pero no quería ir".

Para finalizar, se sinceró entre risas: "Me dio bronca porque me empecé a desmayar. Se me rompió el pantalón. Salía sangre. No me podía parar. Fue dramático. Me bajó la presión. Mi mamá al final me atendió ella a mí. Le pidió al encargado que me diera azúcar y Pervinox. Fue marginal. Lo acepto. Le mandé audios llorando a todo el mundo y me fui manejando por Panamericana".