¿Se cansó de fingir? Brad Pitt anuncia que hará algo diferente a la actuación

Estreou Brad Pitt + Irmu00e3os Scott! Curta e arraste para ver, ontem, foi ao ar o programa do Drew e o Jonathan com os astros de Hollywood. O 1u00b0 episu00f3dio foi com Brad Pitt e ele ajudou por 3 semanas a reformar a garagem da sua maquiadora em uma edicula com quarto, cozinha, banheiro e um estu00fadio de maquiagem! Os dois trabalham juntos hu00e1 mais de 20 anos e ju00e1 fizeram mais de 40 filmes. Pitt revelou para Jonathan e Drew que u0026#34;adora o som de um canteiro de obrasu0026#34; e ainda disseu0026#34;se nu00e3o estou construindo [algo], eu morro, basta eu entrar em um lugar e ver as possibilidadesu201d Quem tambu00e9m quer que ele vire o melhor amigo dos irmu00e3os Scott? Diz nos comentu00e1rios! Siga a nossa pu00e1gina aqui no Instagram para acompanhar as novidades dos Irmu00e3os Scott. O programa ainda nu00e3o tem data para chegar ao Brasil. (Repost: @hgtv)