¿Vuelve Separadas? Los detalles de una interna feroz

View this post on Instagram

PANDEMIA COVID-19: NO HEMOS INICIADO NINGUNA u201cNEGOCIACIu00d3Nu201d CON EMPRESAS PARA RETOMAR LA ACTIVIDAD - HOY POLKA S.A. NO ABONu00d3 LOS SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO Ante versiones periodu00edsticas de una supuesta u201cnegociaciu00f3nu201d de la empresa Polka SA con nuestro sindicato para reiniciar las grabaciones de sus ficciones, queremos dejar taxativamente aclarado que no existen tales negociaciones con la empresa mencionada, ni con alguna otra empresa. Cada vez que representantes de dicha productora han consultado telefu00f3nicamente sobre el tema, desde nuestro sindicato se les ha repetido que no comenzaremos ninguna charla especu00edfica en este momento, y que la toma de decisiones al respecto dependen del desarrollo en nuestro pau00eds de los acontecimientos ligados a la terrible situaciu00f3n provocada por la PANDEMIA COVID-19 y de las resoluciones que tomen las autoridades nacionales. Hoy, agravando este escenario, Polka S.A., a diferencia de todas las demu00e1s empresas, no ha abonado los salarios de Actrices y Actores correspondiente a la segunda quincena de marzo, lo cual consideramos una acciu00f3n temeraria en momentos de crisis e incertidumbre para trabajadoras y trabajadores. Esta decisiu00f3n de la empresa, se parece mu00e1s a una intimidaciu00f3n que a la pretendida u201cnegociaciu00f3nu201d que, mintiendo, dicen estar realizando con nuestro gremio. Activaremos desde este momento las herramientas gremiales y legales, incluidos los u00faltimos decretos que para protecciu00f3n de trabajadoras y trabajadores se han promulgado para garantizar la intangibilidad del salario y la preservaciu00f3n de la fuente de trabajo. Rechazamos cualquier mecanismo de presiu00f3n que se quiera ejercer para desviar lo que sostuvimos cuando iniciamos la medida gremial sanitaria de suspensiu00f3n de las actividades ante el peligro de contagio, sobre todo porque la situaciu00f3n sanitaria se ha agravado desde el momento en que se tomu00f3 esa decisiu00f3n, y no seremos los responsables de decidir contrariamente en cuestiones tan graves como la salud y el peligro de vida de actrices y actores. Podes consultar el texto completo en nuestro Facebook.