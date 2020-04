Polémica: culpan a Mariana Fabbiani por el final de Pasapalabra

View this post on Instagram

Holaaaa!! Cu00f3mo estu00e1n todos por ahu00ed? Cu00f3mo la van llevando? Yo me la paso cocinando y comiendo todo el du00eda ud83dudc69u200dud83cudf73ud83dude44 Ademu00e1s de limpiar y limpiar todo a cada rato por supuesto! Porque ante todo la #prevencion en casa ud83dude09 Reconozco que estoy un poco obse pero nada es poco en este momento. Todos los recaudos de higiene y #desinfecciu00f3n que tomemos van a ayudar. Y luego enjuagar las superficies que van a estar en contacto con alimentos y niu00f1os. Es la u00fanica manera! Cuidarnos y quedarnos en casa!! Y cuidar a nuestros padres y abuelos que son los mu00e1s vulnerables. Vamos eh!!! ud83dudcaaud83cudffb . . @ayudinargentina