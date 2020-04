Baby Etchecopar acusó a Alberto Fernández de hacer "demagogia berreta"

En estos últimos días, el presidente Alberto Fernández ha interactuado en las redes con referentes del mundo del espectáculo como José María Muscari, Marley y su hijo Mirko, más la extensa entrevista que le brindó a Residente, el ex cantante de Calle 13.

En este sentido, el periodista Baby Etchecopar tildó de "pura demagogia berreta" estas acciones del mandatario y lanzó un furioso descargo en Radio 10: "No se puede hablar en una situación así con el de Calle 13, ¿quién carajo es? . Esto es una pandemia y a los pobres hay que hablarles. Esa gente no tiene para comer. No las va a matar el coronavirus. Los va a matar el hambre".

Y agregó punzante: "Yo puedo aplaudir cosas pero no puedo acompañar el recital de Fito Paez el domingo, es descabellado. Acá no hay la palabra solidaridad. A Fito Paez le vas a pagar, que está cagado en plata, que ha cobrado por recitales con Cristina y ahora va a cobrar por lo que van a hacer el domingo. Falta que cante Copani también. Realmente no me pidan que defienda payasadas".

Para hincar más el diente, el conductor aclaró: "No se crean que estamos venciendo a la pandemia. No tuvimos todavía la estadística . No tenemos la fila de cajones como en Italia porque no nos dieron los números. Señor Presidente, no me importa el de Calle 13, ni su amistad con Spinetta ni Mirko".

"No me creo que Alberto sea Superman y tampoco considero que sea el único responsable de llevar el país adelante. Acá la parte económica e institucional está fundida. En cuanto al brote, nos estamos quedando adentro para no contagiarnos porque no hay ni respiradores, ni vacunas, ni antídotos, ni tampoco tienen insumos para hacer las pruebas", lanzó frontalmente Baby.

Como si sus conceptos no hubieran sido lo suficientemente conduntes, sobre el cierre sentenció: "A lo mejor este virus nos tocó alguna pieza del cerebro y nos hizo dar cuenta de que estamos maravillosamente desamparados. Yo quería el Alberto que estaba al frente de una guerra con todos atrás. No el que está arriba de un escenario con Fito Paez haciendo un festival ".