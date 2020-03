Mirtha Legrand invitó a Alberto Fernández con un mensaje de Whatsapp ¿le habrá contestado?

Hoy a las 13 horas arranca la temporada número 52 de "Almorzando con Mirtha Legrand" y sin dudas la diva de la televisión argentina no va a parar hasta que esté en su programa el presidente Alberto Fernández. Lo cierto es por el momento pese a pasar por varios canales el programa se emitirá por Canal 13 una vez más.

El primer programa que se emitirá hoy para todo el país tuvo un par de complicaciones ya que una de sus invitadas, Luciana Salazar, se bajó a último momento por estar enojada con el canal donde se emite el mismo.

Por su parte Mirtha Legrand se refirió a ese tema diciendo que "es una vueltera Luli, es la segunda vez que me planta en un almuerzo, la verdad que no me gusta eso, pero bueno ya está". En su lugar viene Marcelo Polino y está muy bien porque él siempre le pone un toque de humor a la mesa".

En tanto sobre la visita de Alberto Fernández, la chiqui manifestó que "el muy cordialmente me mandó un mensaje deseándome un excelente comienzo de programa por lo que yo le contesté que cuando vendría y él me dijo que por el momento no por la apretada agenda que tiene pero que si en algún momento puede ir me iba a avisar".