Vinculan a Luciana Salazar con un importante empresario kirchnerista

Luciana Salazar estaría en pareja luego de haber transitado un largo proceso de separación de Martín Redrado, su última pareja. Sin embargo, ella se niega a reconocer su supuesta situación sentimental. Ahora, Yanina Latorre fue quien brindó detalles de quién sería esta persona: un empresario de Zárate llamado Marcelo Aun.

"Luciana no está sola. Se acuerdan que ya en el Bailando se decía que estaba en pareja y se pensó hasta en el hijo de Cristina Kirchner, que uno que el otro, que afuera, de todo. Pero este viajecito a Nueva York destapó casi todo", sostuvo la panelista, señalando que el empresario "está muerto con ella".

"Cuando ella deja definitivamente a Martín Redrado, él deja a su novia y empiezan a estar juntos. Hay fotos de un restaurante de ellos comiendo juntos, donde está también Matilda. Está enamoradísimo. El señor estaba muerto con ella hace años. El hombre es el que le regalaría casi todos los aéreos de cada vez que va a Miami. Tiene muchos departamentos en Miami", señaló.

"Él es divorciado, tiene dos hijas que la aceptan a ella. Antes de blanquear con Luli estaba en pareja con una chica que, ahora, estaría muy enojada con ella", contó.

Rápidamente la mediática salió al cruce, desmintiendo los rumores: "Jaaaaaa me mata que me estén vinculando con uno de mis mejores amigos desde hace 10 años. Hasta mi ex pareja lo conoce y fue novio de una amiga mia. Frío frío todoooo!!!", sostuvo.