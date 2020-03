Silvina Escudero dio detalles sobre su legendaria foto explícita

En el ciclo de Divina comida, Silvina Escudero habló de la foto íntima que se filtró y viralizó en todos los medios cuando estaba en pareja con Nicolás Riera.

Visiblemente incómoda por la pregunta de Pía Slapka en el mencionado programa, la bailarina confirmó que la imagen fue tomada por Riera en 2011. "Sí. Y fue horrible. No me tengo que hacer la copada. En ese momento me afectó un montón. Me sentí horrible, todos los medios hablaban de eso y yo ni siquiera podía escucharlo".

Y agregó: "Estaba con Nico, la foto me la sacó él. Estaba en una computadora que después se mandó a arreglar. Me sentí mal, muy mal. Triste y deprimida. Gasté mucha plata en abogados y no pude lograr nada... la realidad es que me dio mucha bronca", explicó.