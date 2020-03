Veganismo vs coronavirus: Nicole Neumann se cruzó en vivo con una abuela

Durante un móvil en vivo en Nosotros a la Mañana, Nicole Neumann comparta su postura vegana en medio de la pandemia de coronavirus y la cuarentena obligatoria que rige en el país. Primero, fue en plena entrevista con un carnicero donde la panelista se mostró indignada cuando el hombre aseguró que las ventas de todos los cortes de carne aumentaron mucho desde que se impuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Sorprendida, Nicole aseguró: "Justo iba a preguntarle eso y acaba de responder que se vende más carne. Dicen que esto va a provocar un cambio en el futuro y me parece que uno de los cambios debería ser el consumo de la carne dado que esta pandemia viene de la carne, así como un montón de pandemias anteriores que vinieron del consumo de la carne", aseguró para después reafirmar: "¡Es llamativo! Si todos sabemos que vino del consumo de carne del mercado de Wuhan, así se inició”.

Luego, el movilero entrevistó a una abuela que se encontraba por ingresar al local. "Estoy en contra de Nicole por eso que dice que todo esto viene por el consumo de carne", comenzó diciendo la señora. "No lo digo yo, lo dicen los estudios", respondió la modelo. Entonces, la abuelita ratificó su postura dando un ejemplo cotidiano. "De siete días de la semana, cinco como carne, sino me muero", sentenció. "No, no se va a morir. Es mucho más sano no hacerlo... pero bueno", declaró Nicole sin ganas de entrar en conflicto con la abuela.