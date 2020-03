Maluma presentó a su "compañera" para disfrutar de la cuarentena

El presidente de Colombia declaró la cuarentena obligatoria, la cual podría extenderse hasta finales de abril. A partir de esta noticia, muchos colombianos ya están pensando cómo pasar el tiempo en sus hogares. Entre ellos se encuentra Maluma, quien cumple con el aislamiento social en su casa de Medellín.

Su relación con la modelo Natalia Barulich terminó en octubre pasado y desde entonces no se le conoce relación formal. Por ese motivo el artista utiliza su cuenta en Instagram para mantener el contacto con sus seguidores.

En una de sus últimas publicaciones sorprendió con un cambio de look. Se rapó la cabeza para festejar haber superado la barrera de los 50 millones de seguidores en Instagram. "Salud y vida, mi gente", posteó.

Además, preparó una broma. "Ahora sí, les presento mi compañía para esta cuarentena. ¡Cosita hermosa!", escribió el músico. El video está grabado en modo selfie. "Bueno, mi gente. Creo que esta cuarentena solo ha estado muy difícil. Hoy domingo me cogió algo tan fuerte… Me tocó llamarle a una amiguita para no pasar un domingo tan solo. ¿Se las presento? ¿Si?", preguntó. Luego se acercó y le dio un beso a una joven, que no era más que un maniquí que se encontraba en su casa.