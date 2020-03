En plena cuarentena, Flor de la V se mostró al natural y sin retoques

View this post on Instagram

Un du00eda nos sacamos el makeup las pestau00f1as. Aprovecha para cuidar tu piel, una buena limpieza e hidrataciu00f3n hace que tu piel luzca mu00e1s fresca y luminosa. Yo comencu00e9 el tratamiento de u00c1cido Retinoico recomendado por mi dermatologa @drarosiflom ud83dudc69u200dud83dudd2c . . Es importante que ante cualquier duda consultes con un profesional. . . . #florenciadelav #yomequedoencasaud83cudfe0