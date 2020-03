¡Terrible! Barbie Vélez protagonizó un fallido tutorial de maquillaje

Barbie Vélez intentó incursionar en el mundo influencer con un tutorial por Instagram de maquillaje, pero todo no salió como estaba previsto. Para entretenerse probó un estilo de maquillaje que le había sugerido una seguidora. "Lo voy a hacer con toda la intención de que me salga, pero no sé", adelantó, después de aclarar que ella no es profesional.

La hija de Nazarena Vélez comenzó con una sombra rosa oscura con un pincel y terminó engrosando demasiado el efecto del acabado en los parpados.

"Es terrible no me quiero ver te juro", dijo la actriz y admitió: "Hay muy pocas chances de que esto quede bien, muy pocas".

El resultado final no fue lo esperado, pero obviamente se tomó el error con humor: "Al menos me reí un rato. En mi casa me dijeron que parecía la pistola de maquillaje de los Simpsons".