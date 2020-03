¡Trapitos al sol! Revelan cómo le conseguían mujeres a Luis Miguel tras los shows

Pese a que el cantante mexicano Luis Miguel sigue haciendo todo lo posible por mantener su pasado y su vida personal resguardada, muchos de los que lo conocen están revelando cosas que hasta el sol de hoy fueron privadas.

Esta vez no fue su ex mujer Aracely Arámbula la que delató al “Sol de México”. Fue su amigo, el conductor de radio y televisión conocido como “El Burro” Van Rankin, quien contó cómo en sus años de juventud y amistad con el popular “Luismi” se organizaba para conseguirle mujeres después de sus presentaciones.

“Me daba mi gafete (carnet) de all access (Acceso total) en Argentina y yo salía como Rey Pelé y le decía: organízate unas chavas para después aquí en el hotel y (él) me decía ‘a ver... yo no puedo ligar y cantar”, recordó “El Burro”.

Detalló además que con la tarjeta de “Acceso Total” solía conseguir muchas aspirantes. “Posteriormente, yo bajaba a la suite como con 20 viejas pero no por mí, por el gafete y luego se enojaba también que por qué subía a tantas”, agregó.

Aunque estuvieron sin hablarse por más de 20 años, Luis Miguel y “El Burro” Van Rankin compartieron mucho durante la época de los 80, cuando la carrera musical del intérprete de “La incondicional” estaba en su mejor momento.

Actualmente se reconciliaron en las grabaciones de la serie de Netflix que habla sobre la vida del cantante.