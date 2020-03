¿Jorge Rial abandona "Intrusos" por temor al coronavirus?

Hace días que la televisión ya no es la misma. Todos los programas están cambiando para cumplir con las recomendaciones del Gobierno Nacional y así reducir el contagio de coronavirus.

Moria Casán es uno de los casos más emblemáticos. La conductora decidió poner en pausa su programa "Incorrectas" para poder estar recluida en su casa. Otros programas, salen al aire con un equipo reducido.

En el caso de "Intrusos", algunos panelistas se quedaron en sus casas. Otros, como tres de sus movileros se encuentran en cuarentena obligatoria por diversos aspectos individuales. Pero Jorge Rial continúa al frente del ciclo de América y el conductor contó que esta decisión le está generando algunos cruces con su mujer, la nutricionista Romina Pereiro, quien le recomendó cumplir con la cuarentena.

"Venimos con miedo también, y cada uno en su casa debe tener a su familia diciéndole ‘no vayas’. A mí me pasa. Romina, mi mujer, Ema y Violeta (hijas de ella) me dicen ‘no vayas, no vayas’", contó Jorge.

Y concluyó: "Me cuesta hacer entender esto porque nosotros solamente entendemos que sentimos que tenemos que estar para informar y entretener. Quiero decir que no nos vamos a inmolar, por eso cada día vamos tomando más medidas. Pero vamos a seguir tratando de estar al lado de ustedes. Por eso estamos; no porque estamos locos y nos gusta”.