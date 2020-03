El drama de María Valenzuela: sufrió un accidente y no puede ser atendida

María Valenzuela se encuentra pasando la cuarentena obligatoria sola en su casa, y en las últimas horas sufrió un accidente doméstico: "Me caí y me pegué las costillas contra el filo de la mesa. Tengo un dolor espantoso", declaró al sitio Teleshow.

Al no poder asistir a una guardia médica decidió tomar un analgésico que le ayude a calmar el dolor. "Nos pidieron que no vayamos por pelotudeces. Pero la verdad que el medicamento no me hace un pomo", se lamentó.

"Necesito urgente un analgésico más fuerte, algo para caballos o yeguas, porque no puedo ni respirar", agrega la actriz intentando ponerle un poco de humor a la situación que está viviendo.

Además, Valenzuela manifestó su preocupación por su hija Malena, quien no alanzó a comprar la medicación que toma desde que tuvo un accidente cerebrovascular en 2003. "Nosotras no estamos pasando juntas el aislamiento porque yo soy una persona de alto riesgo. Hace dos años estuve internada por neumonía, y tengo bronquitis crónica. Además, soy fumadora y tengo un pequeño enfisema", cuenta la actriz.

"A Malena la agarró justo el aislamiento y no pudo ir a pedir la receta a su médico, porque es diabético, y comprar la medicación. Tampoco la dejaron acercarse a una guardia para pedirla. Pero por suerte, ya lo resolvió y ayer fue a un médico que queda cerca de su casa y de ahí a la farmacia con las recetas en la mano por si la paraba la policía", agregó.