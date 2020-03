La furia de Yanina Latorre con sus vecinas tras ser acusada de no cumplir la cuarentena

Yanina Latorre se encuentra en su casa cumpliendo con las medidas dictadas por Alberto Fernández, que obligó a los argentinos a permanecer dentro de sus domicilios, aunque existen excepciones: se puede ir al supermercado para hacer las compras.

Tal como quedó registrado en un video que subió a sus redes, ayer la mediática salió de su casa para ir a hacer las compras a un negocio cercano. Pero a su regreso se encontró con una sorpresa: un grupo de vecinas la acusó de romper la cuarentena.

"Este es un mensaje para las pedazo de hija de p…, que como no tienen nada que hacer y no tienen idea de nada están colgadas de la ventana. O la pelot… del ort… que hace un rato estaba en el balcón y me vio. Reina mía de mi corazón, te voy a hablar como se debe: ¡se puede ir al súper y a la farmacia caminando! Si te para la Policía y estás yendo a la farmacia o al súper caminando te dejan seguir", comenzó relatando.

"Estaba yendo al súper. Volví y cuando estaban todas ustedes, pedazo de forr… agazapadas con el teléfono me vieron con las bolsas y se lo tuvieron que meter bien en el ort… Y ahora todas ustedes, conch…, que en lugar de cocinar, limpiar, rasquetear, ordenar o hacerse la paj… están por la ventana buscando denunciar, fíjense antes de hablar pavadas. Porque encima en estos chats de los countries, barrios privados, las pelot… que están diciendo", continuó, sin reparos.

Y aseguró que tomará medidas al respecto: "Me están llegando todos los chats: mañana los publico en la tele. Por bol… y conch… seca, ¿quedó claro lo que pienso? ¿Van a entender de una vez por todas que antes de denunciar tienen que saber qué? Me tienen los huevos al plato con denunciar lo que no saben, ¿por qué no se fijan en ustedes? Todo lo que me está llegando, pedazos de bol…, fui y volví caminando con las bolsas al súper. Eso se puede. Fíjense en ustedes primero, antes de hacer tanta pel…", finalizó sacada.