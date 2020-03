Alejandro Fantino contó su drama personal: "Yo no puedo estar en mi casa"

Luego de abandonar la conducción de Animales Sueltos, Alejandro Fantino regresó a la pantalla de América TV en medio de un panorama complicado para el mundo como es la expansión del coronavirus. El conductor estará reemplazando a Moria Casán en su horario con un nuevo programa llamado "Linving in América", y anoche, jutno a Antonio Laje, presentó a su equipo.

"Este trabajo te da una pequeña o gran responsabilidad, como quieras tomarlo. Yo no puedo estar en mi casa o pensando en un proyecto artístico cuando el país y el mundo vive esto”, comentó Fantino.

Noticias Relacionadas ¡Impensado!: hoy empieza Animales Sueltos sin Alejandro Fantino

"Empecé a entender realmente que estaba pasando algo muy grave hace 25 o 30 días. Estaba en Bariloche y decidí escuchar un podcast español. Ahí recién empezaban los casos en Italia, ahí lo empecé a seguir. Empecé a verlo de otra manera. Por suerte me agarró acá, después de mis vacaciones. No sé si a vos te pasa como comunicador, pero me pasa que no sé lenguaje utilizar, qué termino. Escucho hablar de guerra, ¿es aplicable?", dijo.

"Lo aplican los principales líderes del mundo. Macron, Trump, Merkel. Pasa que es una guerra que no es contra los humanos, es casi bacteriológica. Yo creo que no hay que alarmar, pero me parece que si no entendemos lo que puede pasar, no estamos entendiendo la película de a dónde se puede ir. Lo de Italia es feroz", finalizó.