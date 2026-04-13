El categórico veredicto de Eduardo Feinmann sobre el destino de Manuel Adorni: "¿Le creen?"

Eduardo Feinmann analizó este lunes en el pase con Pablo Rossi en A24 la situación que enfrenta Manuel Adorni , investigado por la compra de un par de propiedades en una causa judicial que tiene al jefe de Gabinete bajo la lupa por presunto enriquecimiento ilícito.

En este contexto, Feinmann remarcó que más allá de que Adorni explique con detalle que las operaciones inmobiliarias en cuestión fueron realizadas dentro de un marco legal, una parte de la sociedad no le creerá porque el funcionario ya tropezó previamente al no dar una explicación clara.

"Supongamos que lo tiene recontra blanco y recontra claro, ¿le van a creer? ", comenzó Eduardo Feinmann sobre la dificultad de que el jefe de Gabinete logre salir ileso en términos de opinión pública de la encerrona en la que se encuentra.

Por su parte, Pablo Rossi agregó: "Hay una situación judicial y otra situación política. Yo creo que la situación política de Manuel Adorni está complicadísima".

Coincidiendo con la postura de su colega, Eduardo Feinmann amplió sobre las sospechas alrededor de Manuel Adorni : "Por más de que esté recontra blanco todo y lo pueda explicar, la imagen para la sociedad de conseguir tan fácil dos o tres jubiladas que te pongan la guita... Consiguió un amigo que consiguió que su mamá y otra amiga pongan la plata, y después consiguió que la escribana le aportara a una jubilada y a su hija para que pongan guita. A mí no me saldría".

En contraste con el descrédito de un importante sector de la sociedad hacia el jefe de Gabinete, Feinmann subrayó: "Javier Milei y su hermana le creen ciegamente a Adorni... Te podrá dar bronca que le crean, pero le creen".

Sin retroceder en su visión sobre esta polémica, conductor insistió que el funcionario no dio una buena explicación a la sociedad y apuntó contra la prepotencia con la que se manejó en la conferencia de prensa, cuando ante una pregunta de Nicolás Gallardo de MDZ, le respondió: "Vos sos apenas un periodista y yo se lo voy a explicar al juez".

Por último, Eduardo Feinmann reiteró sobre el destino de Manuel Adorni: "Va a haber una buena parte de la sociedad que no le va a creer, aún con la Justicia diciendo que no hay nada que reprocharle".