Susana Giménez pidió conciencia: "Quédense en sus casas, si no va a ser tremendo"

Mientras esperaba el anuncio de nuevas medidas de parte del presidente Alberto Fernández, Susana Giménez decidió recluirse en su casa de Barrio Parque y, si bien hace unos días había manifestado sus ganas de irse a su casa de Punta del Este, hoy decidió quedarse en Buenos Aires.

Desde su residencia, habló con el programa radial Tarde o temprano –ciclo que que conduce Oscar González Oro en Radio Rivadavia– y pidió conciencia social entre los argentinos. "Creo que lo único que nos puede salvar es que cada uno se quede en su casa y no esté en contacto con nadie en la calle. Es peligroso", consideró.

Además, sostuvo que hay que ser optimistas e intentar pensar que hay que evitar llegar al caso de Italia. "Es una locura. No queremos eso. Sabemos lo que les pasó, y acá no puede pasar. Parece una guerra. La única manera de combatirla es quedarnos en casa. Hay que colaborar con la cuarentena. Encerrarnos", pidió.

"Quedate en casa, por favor. Porque si no, va a ser tremendo, y no estamos preparados. Hay tanto tiempo para tener vacaciones... Entiendo que quieran huir, pero el virus está en todos lados. Por una vez, tratemos de hacer las cosas bien", continuó la diva.

Por su parte, se mostró contenta por la unión entre los políticos a la hora de enfrentar la pandemia. "Me gustó el discurso de Alberto Fernández y que estuviera al lado de Horacio Rodríguez Larreta –jefe de Gobierno porteño– y Axel Kicillof –gobernador de la provincia de Buenos Aires–".

Finalmente, la diva anunció su regreso a la televisión para junio y julio dependiendo obviamente "a lo que pase con todo esto" y adelantó que, junto a su producción, se vio obligada a cancelar los viajes que tenían pautados. "Vamos a ver qué pasa. Y si no, no haré televisión ni nada", advirtió sobre lo que pueda llegar a suceder con la pandemia. “El arma la tenemos nosotros. Y es esta: hay que estar encerrados. No hay otra. No son vacaciones. Tenemos que pensar en el peligro”, insistió.