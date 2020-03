Jorge Rial pierde tres integrantes de "Intrusos" por el coronavirus

El coronavirus está generando cambios en el mundo del espectáculo. La industria del entretenimiento (cine, televisión, teatro, música) está sufriendo muchas modificaciones con pérdidas millonarias. En el caso de la pantalla chica, el sector se va acomodando minuto a minuto, continuando o postergando cada uno de susu programas dependiendo de sus características especiales.

En el caso particular del programa Intrusos, la pandemia ha pegado duramente. El ciclo perderá a tres de sus integrantes que deben hacer cuarentena obligatoria: Alejandro Guatti, Martín Rojas y Gonzalo Vázquez deben guardar la aislamiento obligatorio durante dos semanas.

"Como todos saben estoy desde las 6 de la mañana en la calle haciendo móvil para radio La Red y luego hago Intrusos. América me comunicó que debía hacer cuarentena durante unas semanas. La decisión de la empresa se debe a que hace varios años fui sometido a una intervención quirúrgica en la cual me extrajeron un riñón y quedé con uno solo. En la vida diaria no tengo inconvenientes pero tengo que cuidarme por lo que los médicos me recomendaron no salir a la calle”, comentó Martín Rojas en diálogo con Teleshow.

Por su parte, Alejandro Guatti también explicó la razón de su aislamiento. "Básicamente yo tengo dificultades respiratorias y por prevención decidí ir al médico y ver qué tenía que hacer. Tuve tos el lunes, no podía ir a ninguna guardia. Finalmente mi médica me recomendó que me quede. El canal me dio entonces la licencia por mis antecedentes. Además, de nacimiento tengo ‘pecho de paloma’, esto significa que tengo menor capacidad respiratoria desde siempre”, explicó el notero.

Finalmente, Gonzalo Vázquez también deberá hacer cuarentena. El motivo también es por temas de salud, pero fundamentalmente por que el periodista se encuentra de vacaciones en Colombia. "Yo tenía vacaciones en Colombia del 10 al 25 de marzo, el día domingo 15 decretaron el cese de todas las actividades turística y un toque de queda que va de lunes a viernes de 18 hasta las 4 de la mañana. Y sábados y domingos toque de queda total. Encima los turistas debemos hacer 14 días de cuarentena obligatoria acá. Por eso fui al aeropuerto y pudimos cambiar el vuelo del 25 al 22, haciendo escala en en Panamá si todo sale bien”, relatóa Teleshow. "Al llegar allá voy a tener que estar en cuarentena porque soy paciente de riesgo al tener diabetes desde los seis años, hoy tengo 27. Por eso debo tomar todos los recaudos y tener todo el cuidado por el hecho de que si me contagio el coronavirus puedo pasarla muy mal”, reveló.