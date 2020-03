A un año de ser mamá, Débora D'Amato se mostró en bikini

View this post on Instagram

Terraceando culisuelta ud83dudca7ud83dude0dud83dudc25 . . Veo unas pocas seu00f1oras preocupadas por mi cuerpo, mi edad y mi abdomen. Tengo 46 au00f1os, fui mamu00e1 hace un au00f1o y cuatro meses y sigo dando la teta. La paso bomba y amo que mi hija estu00e9 divina alimentu00e1ndose con mamu00e1. Soy tan feliz que no hago otra cosa que disfrutar. Opciu00f3n UF y listo, no ven nada que no quieran. Acu00e1 van a ver a este ser en las condiciones que llega: como puede pero plena. Besos ud83dude09ud83dude18