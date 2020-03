Home office: The Walking Dead se blinda para sobrevivir al coronavirus

El coronavirus está afectando a la industria del entretenimiento con perdidas millonarias nunca antes vistas. La seguidilla de cancelaciones de rodajes y estrenos dan como resultado un hecho nunca antes visto. Aunque casi todas las filmaciones estén suspendidas, el equipo de trabajo de The Walking Dead ya están preparando todo para continuar con su labor en plena pandemia.

"Todos estamos preparados para trabajar de forma remota. Soy una adicta a la tecnología. Hacemos videoconferencias regularmente. De manera normal soy muy estricta con respecto a esto: 'si estás enfermo, no vengas a la oficina'. El otro día estaba hablando por teléfono y en reuniones de 9 a.m. a 7 p.m., todo el día seguido. Hice Skype, FaceTime, Zoom, hice una revisión en remoto de efectos visuales. Estamos muy bien preparados para trabajar remotamente", comentó la showrunner Angela Kang a The Hollywood Reporter.

Kang reveló que estos protocolos ya estaban vigentes desde hace años. "Hoy nadie va a estar en la oficina. La sala seguirá funcionando. Lo haremos por conferencia telefónica y lo haremos por videoconferencia. Todo continuará funcionando, pero de forma remota", apuntó.

Recordemos que la franquicia The Walking Dead, que también cuenta con el spin-off Fear The Walking Dead, se expandirá con una trilogía de películas protagonizadas por Andrew Lincoln en el papel de Rick Grimes así como una nueva serie titulada World Beyond que llegará a la cadena el 12 de abril.