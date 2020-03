Pamela David hizo cerrar un restaurante para organizar una fiesta

View this post on Instagram

#repost @doc.anayibis u30fbu30fbu30fb #Coronavirus.Dar recomendaciones de como evitar ser vu00edctimas de la pandemia es llover sobre mojado, a estas alturas y con las redes sociales que estu00e1n inundadas de este tema es bastante, no quiero contribuir con la histeria colectiva que se ha generado y es lu00f3gico, nadie se quiere morir, pero pocos se dan cuenta de que es VIVIR de verdad verdad!. Ese paciente de la fotografu00eda, que estu00e1 en la cama de hospital, es un anciano chino vu00edctima de la pandemia; ya en recuperaciu00f3n. Pasu00f3 muchos du00edas en cuidados intensivos y aislamiento, rodeado de paredes blancas, estu00e9riles con equipos que intentaban traducir la sinfonu00eda de sus signos vitales. Segu00fan la informaciu00f3n que leu00ed iba a ser trasladado a otra u00e1rea del hospital y pidiu00f3 a sus mu00e9dicos ver el amanecer de ese du00eda. Quizu00e1 tenu00eda au00f1os sin ver el cielo tan despejado pues en China se encuentran las ciudades mas contaminadas del planeta. La cuarentena forzada disminuyu00f3 la poluciu00f3n. Imagino la felicidad de ese seu00f1or y vuelvo a creer en la humanidad. Es una lecciu00f3n y un mensaje poderoso para quien lo quiera tomar: estar VIVO no es solo tener signos vitales, vivir tambiu00e9n es contemplar, es usar todos los sentidos para tener recuerdos. Vivir no es solo tener dinero y ser exitosos financieramente, si no estas atento a estos pequeu00f1os detalles que nos regala el planeta, tan maltratado por nosotros los humanos por cierto; pues no estas del todo vivo. Mi contribuciu00f3n mu00e9dica es esta: hay que cuidarse, tomar precauciones, pero si llegamos a ser vu00edctimas de esta enfermedad debemos saber que no necesariamente vamos a morir. Es una infecciu00f3n menos letal que H1N1, por ejemplo, solo que posee mayor transmisibilidad, se propaga con mayor rapidez y facilidad. Mientras tanto no esta mal que valoremos el amanecer. Feliz Viernes.u2764