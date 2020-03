Graciela Alfano se fue de boca: "Pachano es un ignorante peligroso"

View this post on Instagram

#amazinggrace u2b50ufe0fu2b50ufe0fu2b50ufe0fu2b50ufe0fu2b50ufe0f Cuidu00e9monos y cuidemos al otro. Higiene, lavarse las manos todo el tiempo, no tocarse la cara sin antes lavarse las manos, quedarse en casa para evitar la propagaciu00f3n del contagio, evitar acercarse a otro , auto confinamiento si viajaste de 14du00edas Polu00edticas sanitarias sanas, valientes y sin demoras. Los quieroud83eudde1ud83eudde1ud83eudde1ud83eudde1ud83eudde1ud83eudde1ud83eudde1ud83eudde1ud83eudde1ud83eudde1 Los cuido, me cuido.