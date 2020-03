Belén Francese cuenta secretos de su casamiento con un empresario mendocino

Durante su participación en Pasapalabra, Belén Francese contó varios detalles desconocidos sobre su futuro casamiento con Fabián Lencinas, conocido empresario mendocino. A partir de las preguntas de Iván de Pineda, y de su amiga Noelia Marzol, la actriz superó la vergüenza y contó todo.

View this post on Instagram ud83dudd4a2020ud83dudd4aud83dudc8du2764ufe0fBYFu2764ufe0f A post shared by belufrancese (@belufrancese) on Dec 31, 2019 at 8:29pm PST

"No puedo creer que me voy a casar, estoy muy emocionada. Es mendocino, tiene 45 años y trabaja haciendo un torneo que se llama Golf por los caminos del vino ". Además, contó cómo la conquistó, "Me buscó mucho tiempo porque soy una chica difícil . A los tres meses de conocernos me propuso casamiento y yo me asusté, dije: 'Este es medio friki'. Pero él estaba decidido, fue por todo y se quedó con todo y mucho más".

Luego, Belu contó que la boda será por partida doble: "Primero voy a hacer un civil en Buenos Aires con un cóctel, y después una fiesta a todo trapo en Mendoza, en una bodega".

Quien tenga la suerte de recibir la invitación, tendrá que ahorrar unos pesos, ya que los pasajes no están incluidos: "El que me quiere ver, se tiene que sacar el pasaje. Cuando llegan allá van a tener un transfer que los va a ir buscar al aeropuerto, y los va a llevar a la fiesta. Y al que beba de más, también lo va a llevar de vuelta al hotel. Porque no puede quedar ahí tirado".

Quedó igualmente marcado con un signo de interrogación el destino de la luna de miel, pero esta vez por culpa del novio: "Me dijo que es un regalo sorpresa, no sé adónde me va a llevar pero le dije que se la juegue un poco".