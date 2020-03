¡No le tiene miedo al coronavirus!: Ivana Nadal lució su diminuta bikini en la playa

Ivana Nadal ha empezado el año a todo ritmo ya que no solo no para de trabajar si no que también tiene se muestra muy activa en sus ratos libres a través de las redes sociales donde la hermosa morocha se ha convertido en una de las influencer más conocidas del país.

Tanto es así que desde que empezó el año la bellísima conductora no para de mostrar los cambios que ha logrado en su cuerpo por el duro trabajo que hace día a día para verse mejor físicamente, además de dar reiterativos consejos de superación personal que ayudan a sus seguidores a querer superarse constantemente y lucir como ella.

En esta oportunidad la morocha aprovechó de sus ratos libres para pasar unos días en la playa y descansar un poco. Sin embargo aprovechó del sol de Punta Mogotes para lucir su tonificado cuerpo y enloquecer a todos en las redes sociales. En su último posteo en su cuenta de Instagram la bella bailarina tuvo más de 52 mil ¡Me Gusta! y más de 400 comentarios que responden la pregunta que hizo la vedette en su descripción.

Teniendo en cuenta que el coronavirus cada vez cobra más fuerza en nuestro país y que cada vez son más los casos confirmados con el virus, Ivana aprovechó para escribir junto a la foto que subió una particular pregunta "salen bebés? o coronavirus?" a lo que sus más de 2 millones de seguidores no pasaron por alto.