Silvia Süller: "Obligar a alguien a cambiar es como perfumar caca"

Este año no empezó de la mejor manera para la exuberante Silvia Süller ya que en enero contrajo matrimonio con el mediático Jacobo Winograd pero al cabo de un mes la actriz decidió separarse ya que él era muy desatento con ella. Primero por que no estuvo con ella en el festejo de su cumpleaños, después por que nunca la invitó a cenar a ningún lado y por último por que no le regaló nada para el día de los enamorados.

Claramente todo esto fue publicado en sus redes sociales como es su fiel costumbre de hacer público todo lo que ocurre en su vida. Pero las peleas parecen no tener fin en su vida ya que hace un par de horas atrás subió un posteo con una frase muy polémica. La misma dice "obligar a alguien a cambiar es como perfumar caca".

Por su parte en la descripción de la misma Silvia Süller escribió la palabra "imposible" por lo que sus miles de seguidores le contestaron con mensajes apoyando lo que la vedette publicó. Alguno de esos mensajes fueron "la gente no cambia se adapta", "mi abuela decía. El zorro pierde el pelo pero no las mañas", "jajaja muy buena comparación".

Lo cierto es que los escándalos son una gran parte de su vida ya que constantemente la llaman de los principales medios de chimentos para que opine sobre los conflictos actuales entre famosos, además de hablar de sus propios problemas personales sin ningún pelo en la lengua.