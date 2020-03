El coronavirus comenzó a afectar a la televisión argentina

View this post on Instagram

AVISO IMPORTANTE! A partir de los sucesos de pu00fablico conocimiento (CORONAVIRUS), la producciu00f3n de Pasiu00f3n de Su00e1bado comunica que, desde el su00e1bado 14 de Marzo hasta nuevo aviso, realizaru00e1 el programa sin pu00fablico. Los grupos que participen del programa deberu00e1n concurrir con el personal mu00ednimo indispensable, sin familiares, amigos ni acompau00f1antes. Sepan entender esta medida. Seamos responsables, cuidu00e9monos entre todos.