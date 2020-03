Coronavirus: Evangelina Anderson mostró cómo testeó a su hijo

View this post on Instagram

Miren que idea tan sencilla de hacer en casa y quu00e9 divertido, ademu00e1s de genial para que los peques (y no tan peques ud83dude1d) ejercitemos la memoria, la percepciu00f3n, la coordinaciu00f3n, la motricidad,... Por acu00e1 sin clases en las escuelas y ademu00e1s anuncian lluvia para este fin de semana asu00ed que tenemos entretenimiento seguro. Por si a alguien mu00e1s le gusta, les comparto la idea que es muy fu00e1cil de hacer, se lo muestro en mis historias. Si, ya se que llevo la maestra en la sangre... ud83dude48ud83dude42 Con este juego todo se activa ; memoria, coordinaciu00f3n, cruz de lu00ednea media, espejo, pensamiento creativo, direcciu00f3n, diversiu00f3n, confusiu00f3n y sobre todo, conexiones se colocan en el cerebro.