Quién es Alborosie, el artista que canceló su show en Mendoza por coronavirus

View this post on Instagram

Hey ... I wrote a song in Spanish some time ago ... I love it up to these days ... should I release it or not ? Let me know ! Oye ... escribu00ed una canciu00f3n en espau00f1ol hace algu00fan tiempo ... Me encanta muchissimo ... u00bfdeberu00eda lanzarla o no? Hu00e1zmelo saber ! Ho fatto un pezzo in spagnolo tempo fau2019 ..Che tuttu2019oggi mi piace molto ... lo faccio uscire o no ? Fammi sapere !