Brian Buley, enfurecido con Sol Pérez: "Me bloqueó de WhatsApp"

Brian Buley, el actor que se hizo famoso por su papel de Pedro Pedraza en la serie de El Marginal, fue contra Sol Pérez y aseguró que está "agrandada".Entrevistado por Ulises Jaitt en El Show del Espectáculo por AM 1300 La Salada, el actor disparó hacia Sol Pérez, quien lo dejó decepcionado tras una actitud que tuvo en 2018.

Recordemos que aquel año, Buley expresó su deseo de conocer a la ex Chica del Clima y lo logró. Invitado a Pampita Online, el ciclo que conducía Pampita y del que Sol formaba parte, al actor pudo encontrarse con su amor imposible.

"Me va a agarrar un infarto a mí, tengo la temperatura a mil ya", expresó el artista.

Un par de semanas después, Brian contó en Incorrectas que Sol no le respondía los mensajes. "Sol Pérez me rompió el corazón. No me da bola", le confesó a Moria Casán.

"Hubo algunos mensajes de WhatsApp, pero no me contesta ninguno. Le mandé ‘hola, ¿cómo estás?’, me clavó el visto y no me contesta. Es muy linda. No es joda, estoy enamorado", agregó.

Dos años después, el actor se refirió nuevamente a ese momento y dijo: "Antes tenía el sueño de conocerla y la conocí. Era para boludear un poco". Y reiteró: "Me bloqueó de WhatsApp o cambió su celular. No me contestaba. Una vez le escribí y me clavó el visto. No sé si le hackearon el celular o qué. Dije basta. No era para molestarla. Para mí me bloqueó".

Cuando el conductor le preguntó si le gustaba la personalidad de Sol, el actor comentó: "No mucho. La veo muy preguntona. No tiene humildad. No quiero verla para preguntarle porque me bloqueó".

Al finalizar la entrevista, al consultarle si la iría a ver al teatro, Brian respondió: "Sí, pero porque está Mónica Farro. Si no está Farro no la voy a ver, para nada. Uno nunca se la tiene que creer porque es una persona normal y corriente como las demás", sentenció.