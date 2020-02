Ricky Martin está "tomándose un tiempo de descanso" y se llevó todos los suspiros

View this post on Instagram

Aquu00ed tomu00e1ndome un tiempo de descanso fu00edsico luego de unas semanas bastante intensas preparu00e1ndo el debut del #MovimientoTour aquu00ed en Puerto Rico ud83cuddf5ud83cuddf7 Muchas horas jugando con nuevos arreglos de mu00fasica, baile, movimiento escu00e9nico, vestuario etc. etc. El concierto estu00e1 corriendo increu00edblemente bien. A todo el equipo involucrado, gracias por todo su esfuerzo y desempeu00f1o. Y a ti que tienes tu boleto en mano, prepu00e1rate que la fiesta estaru00e1 muy buena. La vas a pasar muy bien.