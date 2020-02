Cinthia Fernandez lució un bikini muy atrevido a la salida de la pileta ¿lo usarías?

Una de las morochas más lindas de Argentina sigue retratando momentos de su intimidad con fotos que dejan a todos sus seguidores de Instagram con la boca abierta. Un claro ejemplo de ésto es la última publicación que hizo la ex de Matías Defederico, donde se la ve saliendo de la pileta con un diminuto bikini y una pose muy sensual.

En su perfil Cinthia Fernández subió una foto con un bikini de color dorado que hizo que se luciera su trabajado cuerpo. La mamá de tres hijos tiene más de 4 millones de seguidores en la mencionada res social, por lo que cada vez que hace un posteo de éste tipo sus fans la llenan de elogios y les piden reiterativos consejos para tener una figura semejante a la de ella.

La publicación que fue realizada hace tan sólo una hora lleva más de 20 mil ¡Me Gusta! y cientos de comentarios alabando la belleza que tiene la mediática bailarina. Pero no todo es color de rosa en la vida de Cinthia ya que recientemente no forma más parte del programa de chimentos Los Ángeles de la Mañana.

Lo cierto es que desde ayer la polémica ex Bailando por un Sueño no forma más parte del programa que conduce Ángel De Brito y luego de que se dieran a conocer diversas declaraciones del conductor con sus actuales panelistas, Cinthia salió al cruce a través de Twitter, donde escribió "no entiendo cual es el sentido de festejar que alguien se queda sin laburo... no hay que escupir para arriba”.

Ante ésto el conductor del mencionado programa le respondió con un tweet que decía "no me uses para tus novelas @cinthifernandez. Te eliminé del chat oficial pero bien sabes que estás en otro. Y siempre supiste que era un reemplazo temporal"