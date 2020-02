Camila Cavallo vuelve a encender Instagram con unas postales super hot

View this post on Instagram

. Se termino una de las etapas mu00e1s hermosas de mi vida. Y me pareciu00f3 interesante hablar de este tema que tanta controversia genera muchas veces.. . LA LACTANCIA Se es mejor mamu00e1 si das el pecho ? Yo pienso que NO, de ninguna manera. Es cierto que se recomienda por una cuestiu00f3n de salud dar la teta, ya que aporta nutrientes y defensas que las leches de fu00f3rmula no logran igualar. Pero nadie nos cuenta que no nacimos sabiendo por naturaleza cu00f3mo dar de mamar a nuestros hijos. Hay personas que se les da mas fu00e1ciles y otras como yo que tuvimos que tener paciencia y aprender. En los sanatorios y hospitales hay puericultoras que son quienes nos puedan ayudar du00e1ndonos tips de cu00f3mo hacerlo. Yo tuve que usar pezoneras de lo lastimada que tenu00eda los pezones. Y me enseu00f1aron cu00f3mo poner la beba y acomodarle el pezon a la hora de lactar para que deje de hacerlo. Si queres dar la teta asesu00f3rate con una pueri, porque no nacemos sabiendo, es una pru00e1ctica que con amor y dedicaciu00f3n se aprende. Yo decidu00ed darle por lo menos hasta los dos au00f1os como recomienda la organizaciu00f3n mundial de la salud, y bueno.. haciendo un destete respetuoso llegamos a los dos au00f1os y 7 meses. Cabe destacar que hay muchos mitos que derribar cu00f3mo u201ctu leche no lo alimentau201d u201cel bebu00e9 no se llena u201c , etc que al hablar con una pueri se daru00e1n cuenta, si llegado al caso el pediatra decide complementar con fu00f3rmula , que sea el profesional quien tome la determinaciu00f3n y no por consejo de una amiga, madre, suegra , etc . Por otro lado si no podes dar pecho por tener una enfermedad o por una cuestiu00f3n personal , el vu00ednculo que la mamu00e1 genera dando el pecho lo vas a generar du00e1ndole la mamadera, compartiendo ese ritual de alimentaciu00f3n de igual manera !!! A travez del tacto, de la vista, de compartir ese momento u00fanico ! Como tambiu00e9n lo haru00e1n quienes lo hagan con el bebu00e9... Y sos la mejor mamu00e1 que tu hijo puede tener, Le des o no pecho por eso te eligiu00f3 y sos u00fanica para ella/el. u2763ufe0f