Polémico comentario de Guillermo Marín sobre Antonio Gasalla

Antonio Gasalla debutó en Mar del Plata a puro escándalos: insultó a la prensa y tuvo un trato poco cordial con el público que veraneaba en La Feliz. Pero todo terminó de manera abrupta cuando se volvió a Buenos Aires y anunció que abandonaba la temporada por presuntos problemas de su salud.

"Antonio me llamó el jueves diciéndome que no volvía, me habló de Buenos Aires, de la gira, es lo último que supe", señaló Guillermo Marín, productor de la obra que Gasalla protagonizó hasta hace algunos días. "Estoy yendo el martes a hablar personalmente con él a su casa. Me imagino que es un problema de salud, me mostrará las cosas", agregó el empresario en un móvil con el programa Implacables, quien se mostró sorprendido por la decisión del cómico. "La obra no continúa, porque si no está Antonio es muy difícil que siga, ya que es una personalidad muy fuerte".

Marín también negó el rumor que aseguraba que Gasalla había cobrado toda la temporada por adelantado: "Antonio cobraba por semana". Y agregó que no estaba enterado de antemano que el cómico tuviera problemas de salud "Si yo sabía que tenía un problema de salud hubiera tomado otras medidas, no hubiera hechos contratos, no sé si lo hubiera contratado. Cuando lo contraté estaba en la lucha con otros productores, todos pensamos que era un golazo". Y señaló: "Tengo que hablar un montón de cosas privadas, cara a cara con él".

El productor no se dejó llevar por los rumores que señalaban que el verdadero motivo de la renuncia de Gasalla era porque no convocaba tanto público como se esperaba. "Hasta que no me demuestre lo contrario tengo que creerle, él me dice que es un problema de salud, no podría pensar que este desarreglo es por otra cosa, nunca me hablo del público", dijo Marín, que además confió que "la obra venía con 250 o 300 personas; no era el número que yo esperaba ni el que él estaba acostumbrado".