Arrasó "1917": estos son todos los ganadores de los premios Bafta

La entrega de los Premios Bafta 2020 confirmó que “1917” es la gran favorita de esta temporada de "alfombras rojas" y, a menos que suceda un imprevisto, será la que se lleve el Oscar. El film dirigido por Sam Mendes -también ganador- se llevó seis estatuillas en Inglaterra, entre ellas la de mejor película.

Joaquín Phoenix y Renée Zellweger también cosecharon premios, asentándose así como los favoritos de todas las entregas al alzarse con los premios de Mejor actor y Mejor actriz, respectivamente. Lo mismo sucede con las categorías de actuación de reparto, con Brad Pitt y Laura Dern como sendos triunfadores.

"Klaus", sin embargo, fue una sorpresa. Se trata de una producción de Netflix y ganó el premio a Mejor película animada en la premiación británica.

Todos los premios

MEJOR PELÍCULA



"1917" - Sam Mendes (GANADORA)



"The Irishman" - Martin Scorsese



"Joker" - Todd Phillips



"Once upon a time... in Hollywood" - Quentin Tarantino



"Parasite" - Bong Joon-ho



MEJOR PELÍCULA EN LENGUA NO INGLESA



"The Farewell" - Lulu Wang

"For Sama" - Waad al-Kateab, Edward Watts



"Dolor y gloria" - Pedro Almodóvar



"Parasite" - Bong Joon-ho (GANADORA)



"Portrait of A Lady on Fire" - Céline Sciamma

MEJOR DEBUT DE UNA PELÍCULA DE UN GUIONISTA, DIRECTOR O PRODUCTOR INGLÉS

"Bait" - Mark Jenkin, Kate Byers, Linn Waite (GANADORA)

"For Sama" - Waad al-Kateab, Edward Watts

"Maiden" - Alex Holmes

"Only You" - Harry Wootliff

"Retablo" - Álvaro Delgado-Aparicio

MEJOR DIRECTOR

Sam Mendes ("1917") (GANADOR)

Martin Scorsese ("The Irishman")

Todd Phillips ("Joker")

Quentin Tarantino ("Once upon a time... in Hollywood")

Bong Joon-Ho ("Parasite")

MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley ("Wild Rose")

Scarlett Johansson ("Marriage Story")

Saorise Ronan ("Little Women")

Charlize Theron ("Bombshell")

Renée Zellweger ("Judy") (GANADORA)



MEJOR ACTOR

Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time… In Hollywood")

Adam Driver ("Marriage Story")

Taron Egerton ("Rocketman")

Joaquin Phoenix ("Joker") (GANADOR)

Jonathan Pryce ("The Two Popes")

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Laura Dern ("Marriage Story") (GANADORA)

Scarlett Johansson ("Jojo Rabbit")

Florence Pugh ("Little Women")

Margot Robbie ("Bombshell")

Margot Robbie ("Once Upon a Time… in Hollywood")

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Tom Hanks ("A Beautiful Day in the Neighborhood")

Anthony Hopkins ("The Two Popes")

Al Pacino ("The Irishman")

Joe Pesci ("The Irishman")

Brad Pitt ("Once upon a time... in Hollywood") (GANADOR)

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

"1917" - Sam Mendes (GANADORA)

"Bait" - Mark Jenkin

"For Sama" - Waad Al-Kateab, Edward Watts

"Rocketman" - Dexter Fletcher

"Sorry we missed you" - Ken Loach

"The Two Popes" - Fernando Meirelles

MEJOR GUION ORIGINAL

"Booksmart" - Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins, Katie Silberman

"Knives out" - Rian Johnson

"Marriage Story" - Noah Baumbach

"Once upon a time... in Hollywood" - Quentin Tarantino

"Parasite" - Han Jin Won, Bong Joon-ho (GANADORA)

MEJOR GUION ADAPTADO

"The Irishman" - Steven Zaillian

"Jojo Rabbit" - Taika Waititi (GANADORA)

"Joker" - Todd Phillips, Scott Silver

"Little women" - Greta Gerwig

"The Two Popes" - Anthony McCarten

MEJOR DOCUMENTAL

"American Factory" - Steve Bognar, Julia Reichert

"Apollo 11" - Todd Douglas Miller

"Diego Maradona" - Asif Kapadia

"For Sama" - Waad al-Kateab, Edward Watts (GANADORA)

"The Great Hack" - Karim Amer, Jehane Noujaim

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

"Frozen 2" - Chris Buck, Jennifer Lee

"Klaus" - Sergio Pablos (GANADORA)

"A Shaun the Sheep movie: Farmageddon" - Will Becher, Richard Phelan

"Toy Story 4" - Josh Cooley, Mark Nielsen