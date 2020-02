Mirá cómo fue el debut de Eva de Dominici en Hollywood

La actriz argentina Eva De Dominici debutó en Hollywood y lo hizo en un policial llamado Hawaii Five-0, a poco de dar a luz a su primer hijo. En enero, de hecho, ya había adelantado una foto de su nuevo desafío tomada en Honolulu junto a los dos agentes que aparecen en el video y un comentario que decía: “Say hello to María (Dile hola a María). Rodando @hawaifive0cbs". También se la ve hablando en inglés en uno de los capítulos.

A su vez, próximamente cuando se estrene la ficción sobre la vida de Diego Maradona, la joven actriz de 24 años se medirá en el rol de Lucía Galán, cantante de Pimpinela, quien tuvo un amorío con el astro del fútbol.

Desde su embarazo la actriz mantiene un bajo perfil en las redes sociales, y pocas veces muestra a su pareja o a su bebé. No sólo está feliz por su nueva vida en Los Ángeles junto al hermano de Penélope Cruz, sino que además está cumpliendo sueños a nivel profesional.

En el epígrafe de la publicación De Dominici escribió una de las frases que dice su personaje: "Live and learn... Right, darling? @hawaiifive0cbs" ("Vive y aprende... ¿Cierto, cariño?"). Recordemos que durante el año pasado la actriz se mantuvo alejada de los sets de grabación por su embarazo, por lo que este su retorno triunfal.