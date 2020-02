Mariana Genesio habló del espeluznante momento que pasó en un ataúd

La actriz Mariana Genesio confesó en el ciclo "Divina Comida" un momento traumático en su carrera profesional durante una jornada de grabación de El Marginal. "Me tocó hacer una escena muy difícil para la serie que me dio mucha vergüenza, nervios, tenía efectos especiales y yo estaba súper expuesta y desnuda, me tenía que morir. Estaba en tetas, con una tanga ínfima, se me marcaba todo atrás y adelante", detalló la artista trans.

Luego agregó: "Yo termino de hacer la escena, mi jornada ya había terminado, viene Sebastián Ortega a felicitarme y yo estaba re feliz. Ya había terminado mi participación en El Marginal y Sebastián me dice 'Nos vemos mañana', a lo que le respondo '¿Cómo mañana? si ya me morí', y me dice: 'No, pero hay que hacer el velorio'".

"Me dio mucha impresión fue horrible. Me maquillaron como a un muerto y me metieron en un cajón", finalizó shockeada Genesio.