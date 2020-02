Estanislao Fernández mostró la cola y le dijeron de todo en la red

Estanislao Fernández, popularmente conocido por su nombre artístico como Dyhzy, reveló el tatuaje que tiene en su cola. El cosplayer lució una peluca verde azulada, una bikini muy cavada al cuerpo, y en su glúteo derecho un símbolo que se imprimió en la piel y que mostró con toda libertad.

Las reacciones frente al posteo del hijo del presidente se dividieron entre elogios de la mayoría, e insultos propinados mayormente desde cuentas anónimas: "Ay te amo", "Asco", "Terrible pu... el payaso este", "Una bomba", "No tenes verguenza CULIA... !!! MENOS AHORA QUE TU "PAPI" ES EL PRESI CHE PU... DEL OR...", "¿No querés ser el amor de mi vida?", "No podés ser tan linda"; fueron algunos de los comentarios.