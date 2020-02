La ganadora del Oscar Parasite será serie de la mano de HBO ¿la vas a ver?

Sin dudas Parasite es una de las grandes películas de los últimos tiempos ya que no sólo no para de recibir premios si no que también tiene varias propuestas para continuar con la historia. Ésta no es la excepción ya que según afirmaron fuentes del canal HBO la ganadora al Oscar como Mejor Película llegará a la pantalla chica.

Por su parte el proyecto será coproducido por el propio Bong Joon-ho y por Adam McKay, productor de la galardonada Succession. Lo cierto es que los logros que ha obtenido en éstos tiempos hacen que la historia continúe de alguna manera para que los fans no se olviden tan rápido de ella.

Actualmente de la minisierie no se sabe todavía si se realizará en ingles o en coreano. Además se dice que la misma tendrá una duración de total de al menos seis horas, en las cuales Bong Joon-ho desarrollará varias ideas que no pudieron presentarse a los espectadores en las dos horas que dura la película.

En tanto que otro de los rumores que cada día cobra más fuerza es que uno de los protagonistas será el tres veces nominado al Oscar, Mark Ruffalo, sin embargo los creadores aún no concretan nada al respecto.

Lo que si es cierto que por el momento millones de fans tendrán Parasite por un buen rato y seguramente seguirá cosechando premios como lo viene haciendo hasta el momento. La misma ha conseguido galardones en Cannes, en los Globos de Oro y en los premios BAFTA, además de ser la primera película de habla no inglesa que obtuvo el premio a la mejor película en los Oscar.