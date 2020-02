El punzante comentario de Matías Napp sobre Flor Vigna

Mati Napp y Flor Vigna tuvieron unos meses de mediátco noviazgo mientras él era couch de ella en el Bailando. En el tramo final de la relación, trascendió que Viña fue infiel y había vuelta a tener una affaire con su ex, Nico Occhiato.

Napp reveló algunos detalles en el programa LAM. "¿Te repusiste ya del año pasado?”, le preguntó Ángel de Brito, en referencia a Vigna. “Estoy muy bien, disfrutando. Me fui de vacaciones, que hace siete años que no me tomaba vacaciones. Estoy soltero. Ahora no estoy de novio, igual me engancho fácil”, respondió el coreógrafo.

“¿Nunca dijiste ‘qué boludo soy, ¿por qué me metí en esto?’”, le preguntó Yanina Latorre. “No, no me arrepiento. Son experiencias. Me tengo que cuidar más”, respondió.

“Hubo momentos malos, pero la verdad es que me voy a quedar con los momentos lindos”, agregó Napp en una evidente búsqueda de expresarse de manera políticamente correcta.