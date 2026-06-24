Durante el Mundial, una famosa confesó haber terminado en terapia por un video viral: "Soy una mina intensa"

La conductora rompió el silencio sobre la repercusión de su reciente video en la cancha y reveló el doloroso trasfondo que la convirtió en el blanco de críticas.

En los últimos días, las redes sociales pusieron en la viralidad a Sofía "Jujuy" Jiménez y un particular video festejando con efusividad un tanto en el encuentro entre Argentina y Austria. En dicho clip, se la ve exclamando "¡Gracias pa, por hacerme hincha de Argentina!".

Ante la oleada de portales y comentarios, la modelo salió a aclarar los tantos. "Era un chiste, estaba riéndome de mí misma por aquel video viral", explicó a través de sus redes sociales. Según la conductora, su intención fue usar la ironía para transformar aquel momento que tiempo atrás la había dejado en una posición de vulnerabilidad

La reflexión de Jiménez: "Solo por ser mujer" No obstante, detrás de la actitud relajada y la capacidad de reírse de sí misma, se esconde una etapa de profunda angustia. La modelo se refirió al primer video viral, donde gritó "Gracias pa, por hacerme hincha de Boca", un episodio que, lejos de ser un juego, tuvo consecuencias serias en su salud mental.

"Ahí terminé re mal de verdad, charlando con mi psicóloga", confesó con franqueza. Jiménez relató cómo el nivel de violencia y agresión que recibió en aquel entonces la llevó a cuestionarse qué había hecho para merecer tal castigo digital. "Solo por ser mujer y estar en una cancha de fútbol", analizó.

Para la modelo, el hostigamiento que sufrió fue "un montón" y le tomó tiempo procesarlo. Hoy, asegura que esa etapa ya es parte de su historia y que el proceso terapéutico fue fundamental para "sacarle el peso" al qué dirán.