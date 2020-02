Los Oscar 2020 tuvieron la audiencia más baja de la historia

La ceremonia de los Oscar 2020, en la que el filme surcoreano "Parasite" se llevó el galardón a Mejor Película, tuvo la audiencia más pequeña desde que se tiene registro, informó hoy el medio especializado estadounidense Variety.



Según ese portal de noticias dedicado a la industria audiovisual, 23,6 millones de televidentes sintonizaron ayer por la noche para ver la gala que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood organizó en el Dolby Theater.



Ese número significa un 20% menos que el año pasado, cuando la gala debutó sin maestro de ceremonias, en un intento de acortar su duración ante la merma en público que venía sufriendo.



Ese año, la audiencia había tenido un aumento del 12% respecto a 2018, que hasta el momento había sido la menos vista a través de la televisión.



La noticia de los mínimos en ambas métricas no es del todo sorprendente, explicó Variety, ya que los números de los premios en general han disminuido en los últimos años.



A modo de ejemplo, los Globos de Oro 2020 cayeron un 2% respecto a 2019, mientras que los Emmys de 2019 fueron los menos vistos en la historia.



Sin embargo, los Oscar 2020 siguen siendo la transmisión de premios más vista de la temporada, superando a los Grammys por poco menos de 5 millones de espectadores y a los Globos por 5,3 millones.



Anoche, "Parasite" hizo historia: no sólo se convirtió en el primer filme de habla no inglesa en ganar la máxima categoría, sino que también lo fue al ganar en Mejor Película Internacional.



Su realizador, Bong Joon Ho, también recibió sendos Oscar por su labor como director y en la categoría Mejor Guion.