Ola de memes: esto dejo la última eliminación de MasterChef Celebrity

La octava gala de eliminación de MasterChef Celebrity dejó gusto amargo a más de uno de los televidentes. Quien debió abandonar el certamen por decisión del jurado fue el Turco García. El desempeño del exfutbolista en la última emisión del ciclo no fue suficiente para continuar en carrera por el millón de pesos.

"Yo simplemente sé que cada vez se me hacía más difícil. Me voy muy triste y…", dijo García al aire al despedirse sin poder terminar la frase tras quebrar en llanto. "Yo hace 15 años estaba muerto en vida y ahora que me den la posibilidad de que… y todos mis compañeros que están acá…", agregó.

"MasterChef me dejó una de las cosas más lindas de los últimos años, como aprender a querer a la cocina y aprendí a vivir, que es lo más importante”, cerró antes de irse por la puerta grande.

En las redes, los usuarios expresaron la tristeza que les provocó la salida de uno de los participantes más queridos del ciclo. Con su picardía supo ganarse el corazón de millones de argentinos que siguen minuto a minuto el reality culinario. Aquí te dejamos algunos de los mejores memes que circulan en la web sobre la última eliminación de la competencia.

No sabia cocinar, pedia ayuda siempre, no bajaba los brazos sin importar el plato que le tocara, nos hacia reir a todos y ahí va el mejor participante que #MasterChefArgentina pudo tener, el Turco Garcia. pic.twitter.com/aicDBnj8Pr — Agutom (@Agutom3112) December 7, 2020

Todos nos reaccionamos así al escuchar que el Turco fue eliminado #MasterChefArgentina pic.twitter.com/NKbxHlAPSw — uD835uDE27uD835uDE26uD835uDE33uD835uDE2FuD835uDE22uD835uDE2FuD835uDE25uD835uDE30 uD835uDE33uD835uDE30uD835uDE25uD835uDE33uD835uDE2AuD835uDE28uD835uDE36uD835uDE26uD835uDE3B (@iamferro) December 7, 2020

#MasterChefArgentina

Ni Marengo, ni Vicky, ¡hasta la victoria siempre Turco! pic.twitter.com/GMOPvpZIOM — Alma de Huargo (@AlmaHuargo) December 7, 2020