Wanda Nara lo confirmó: "El tercer hisopado me dio positivo"

Wanda Nara hizo una fugaz visita la Argentina de tan solo 10 días. Uno de los motivos fundamentales fue volver a reencontrarse con su familia y conocer a su sobrino Viggo, el hijo de Zaira Nara que nació en febrero. Además, protagonizó una producción de fotos para la revista Caras y realizó una entrevista exclusiva para la revista Para Ti.

Durante la charla periodística, la mediática contó que fue Mauro Icardi quien le dio la sorpresa del viaje. "En las últimas semanas anduve triste, caída, y Mauro estaba sorprendido porque yo no soy así. Le dije que extrañaba mucho a mi familia, especialmente a Zaira, y me dolía no conocer a Viggo. Un día llegué a casa y me dijo: 'Te compré un pasaje para que viajes a la Argentina. Es un anticipo de tu regalo de cumpleaños, el resto te lo doy cuando vuelvas", explicó Wanda.

Además, el futbolista se quedó a cargo de todos los niños mientras trata de recuperarse de su lesión. "Mauro se ocupa de los cinco chicos tanto como yo y es superorganizado, no es que me necesite para llevarlos al colegio, acompañarlos a entrenar o prepararles la comida. Somos una pareja que comparte la crianza de los hijos por igual, pero de a dos es más simple y ahora tiene que estar diez días a full con ellos", añadió.

En otro momento de la nota, Wanda confirmó que tuvo covid-19. "Nos enfermamos todos. Los primeros en contagiarse fueron mi suegro y Mauro. Yo nunca dejé de dormir con él así que imaginé que me había contagiado, pero cuando me hisoparon di negativo. Pasaban los días y yo me sentía un poco rara, como muy cansada. Pedí otro y negativo una vez más. Hasta que un día perdí el olfato, así, directamente. Y ahí, claro: me dio positivo", confesó.