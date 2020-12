La sorpresiva condición de Claudia Villafañe para volver a MasterChef

Esta semana Claudia Villafañe retomó las filmaciones de MasterChef Celebrity, tras la muerte de Diego Maradona. Desde que se conoció la triste noticia, la exesposa del Diez recibió todo el apoyo tanto de la producción como de todos los participantes del certamen de cocina.

Ahora, según contó en Cortá por Lozano Marcelo Polino, la empresaria exigió un requisito para volver al reality. "Claudia llegó a las dos de la tarde al estudio y, por una cuestión de protocolo, no pudo ingresar a camarines a charlar con sus compañeros, así que se reunió con todo el equipo en un área común y recibió las condolencias de parte de todos", comenzó contando el periodista.

"Lo que pidió es seguir con el trabajo adelante sin privilegios, que la traten como una participante más, y dicho esto empezaron a grabar la gala que se verá recién la semana que viene", continuó Polino.

"Ella solo estará ausente en dos programas por lo sucedido", aseguró el periodista y agregó. "La producción le ofreció tomarse unos días más e incluso le propuso poner un reemplazo para que estuviese tranquila en su casa, pero ella dijo que se siente muy contenida por el grupo de trabajo y decidió retomar la grabación el lunes, apuntalada por sus hijas", finalizó.

Recordemos que en total, Claudia se ausentó durante dos programas, aunque tenía la posibilidad de tomarse unos días más. La producción de Masterchef tiene grabadas las próximas dos semanas del reality, por lo que la ausencia de la empresaria en el show impactará recién a mediados de diciembre.

Para Villafañe no fue fácil aceptar la oferta de sumarse a Masterchef Celebrity, ya que toda su vida mantuvo un perfil bajo. "Costó tomar la decisión. No me animaba, la verdad. Me daba miedo no disponer de mis horarios para dedicarme a mis nietos y mis hijas. La primera semana me quería ir porque era todo muy nuevo para mí. Las cámaras, estar con gente de la tele, pero por suerte se armó un grupo divino y ahora quiero seguir avanzando", contó en una entrevista con Flor de equipo.